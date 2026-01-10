FC Barcelona-Real Madrid: un Clásico por el título

Publicado por Óscar Maya Yeda Creado: Actualizado:

El Clásico de España también es un clásico en Arabia Saudí. Cuarta final de Supercopa seguida entre Barcelona y Real Madrid este domingo (20.00 horas, Movistar+), en Yeda. Frente a frente, el dominio del conjunto azulgrana contra las incertidumbres de los madridistas. Con Lamine Yamal recuperado y Kylian Mbappé apurando sus opciones.

Llega el Barça a la final tras haber goleado al Athletic en semifinales (5-0). Y sin Lamine Yamal de inicio, debido a problemas estomacales. Demostración de poderío de los de Flick, que esperan trasladar al Clásico en busca del título y de la revancha del único precedente de la temporada, en el que perdieron en Liga. Intentará el Barcelona alargar su dominio en España, tras ganar Liga, Copa y Supercopa la pasada temporada. Lamine volverá al once titular, con Raphinha en el costado izquierdo y la primera duda de Flick: darle la tercera titularidad a Ferran o devolver al once a Lewandowski.

Un escenario totalmente diferente al Real Madrid. Incluso con la victoria ante el Atlético (1-2), las dudas respecto al nivel del equipo no se disiparon. Es más, aumentaron de cara a un Clásico en el que el Barça aparece como un reto mayor que los de Simeone.

Las miradas se centran en Mbappé. El galo aterrizó la noche del viernes en Yeda para unirse a la concentración. No viajó el martes debido a un esguince en la rodilla izquierda que le ha hecho perderse los partidos contra Betis y Atlético. Se conoció su lesión el 31 de diciembre, y el Clásico es el 11 de enero. Recuperación exprés en busca del título.