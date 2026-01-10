El Atlético Mansillés doblega al Júpiter con un gol de Adri (1-0)

ATLÉTICO MANSILLÉS 1

Iker Iglesias; De los Santos, Diego García, Pau Esteban (Mario Blanco, min 46), Rubén Celada (Saúl Rodríguez, min 73), Casti, Asier Fuentes, Jairo Blanco, Florin (Javier Rodríguez, min 87)y Alex Matos (Lucas, min 67).

JÚPITER LEONÉS 0

Raúl Viejo; Carlos Luengo, Pablo Rodríguez, Pablo Carmona, Nico Toca, Jairo Domínguez (Sánchez, min 71), Arturo Suárez (De la Riva, min 71), Álvaro Díez (Iker García, min 60), Del Cerro (Alejandro Oviedo, min 60), Aatif Magdi y Jesús Rodríguez (Jassem Khalid, min 78).

Gol: 1-0, min 4: Adri. Árbitro: José Antonio Martínez. Amarilla a los locales Óscar Lobato y Saúl Rodríguez. Incidencias: Campo de La Caldera en Mansilla de las Mulas. Gran ambiente para presenciar el derbi provincial entre el Mansillés y el Júpiter.

El Atlético Mansillés sacó adelante su pulso frente al Júpiter Leonés (1-0) en un partido en el que los locales se mostraron superiores durante la mayor parte del tiempo.

Los locales, que siguen en una dinámica positiva, dejaron patentes desde el primer minuto sus intenciones. Prueba de ello fue su gol tempranero a los cuatro minutos que firmaba Adri. Ese tanto consolidó el dominio de los de Mansilla de las Mulas frente a un rival que intentó desperezarse y que poco a poco fue acercándose con peligro al área local.

La segunda parte apenas varió la dinámica con un Atlético Mansillés solvente que apenas sufría en defensa y que intentó ampliar su cuenta goleadora. No pudo lograrlo pero sí llevarse tres merecidos puntos.