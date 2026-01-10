El CD La Virgen sentencia al CD Mojados por la vía rápida (2-0)

CD LA VIRGEN 2

Alejandro; Fran Pérez, Vallejo (Pablo, min 77), Mario Visa, Sergio Rodríguez, Abel (Vigueras, min 65), Basalo (Aller, min 85), Pereda, Hugo Álvarez, Lescún (Javi Amor, min 65) y Miguel Ángel Fumega (Tijera, min 85).

MOJADOS 0

De la Fuente, Ferreira, Blanco, Colino, Álvaro Gil (Viñas, min 59), Méndez, Merino, Peñacoba (Nakajima, min 79), Romero (Carrera, min 59), Valdés (Garnacho, min 59) y Anta.

Goles: 1-0, moin 6: Abel; 2-0, min 17: Abel. Árbitro: Juan Alberto Méndez Recio. Amarilla a los locales Abel y por los visitantes a Valdés, Álvaro Gil y Garnacho. Incidencias: Campo Dominicos. Partido correspondiente a la 17ª jornada de la Liga dentro del grupo octavo de la Tercera Federación.

El CD La Virgen solventó por la vía rápida su compromiso frente al Mojados (2-0). En apenas 17 minutos los de Nanín anotaban dos goles para dejar encarrilados los tres puntos. Fue Abel el encargado de firmar ambos para allanar el camino de los virginianos hacia la victoria.

Y pudieron incluso ser más frente a un rival que demostró poca presencia en el área rival.