Ziganda: «Fuimos más regulares como equipo la primera media hora»

Ziganda realizo un análisis del encuentro y se mostró satisfecho por el empate logrado a domicilio: «Tuvimos un equipo más reconocible en algunos momentos del partido, sobre todo, en la primera parte. Se vio que éramos más nosotros, por lo menos, en la primera media hora de juego. Eso sí, lo que debemos tener es una mayor continuidad en el juego que quiero para mi equipo, aunque es verdad que nos hemos encontrado con un rival al que cuesta quitarle la pelota y que te exige mucho, sobre todo, en lo defensivo. Todo el mundo ha arrimado mucho el hombro hoy».