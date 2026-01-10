Carles Manso: «Creo que en la segunda parte hicimos méritos para ganar»

Publicado por G.M. León Creado: Actualizado:

El entrenador del Andorra, Carles Manso opinó que su equipo mereció más en la segunda parte: «La verdad es que nuestro rival se encontró con un gol tempranero, lo que hizo que nos planteara más dificultades. Jugamos más incómodos en esta primera parte, aunque nosotros tuvimos nuestras opciones para empatar. Sin embargo, en la segunda parte, se vio a un equipo más reconocible y que puso más en dificultades a la Cultural Leonesa. Tuvimos las mejores ocasiones de gol y creo que hicimos méritos suficientes para dejar en casa los tres puntos que estaban hoy en liza».