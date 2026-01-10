La eficacia en ataque del Caja Rural Cleba le da la victoria ante el Lleida (36-31)

El Caja Rural Cleba recuperó la senda de las victorias frente al Lleida (36-31). La primera mitad comenzó con un ritmo frenético. Las leonesas tomaron rápidamente la delantera gracias a los goles de Cecilia Colmenero y Aintzane García, mostrando su capacidad ofensiva desde el primer momento. Lleida no se quedó atrás y respondió con determinación. La segunda mitad trajo un cambio notable de dinámica. El Cleba la inició dominando con tres goles consecutivos por parte de Mireia Diez, Suhana e Itahisa.

Aunque el Lleida intentó recortar distancias hacia el final del partido, la combinación entre velocidad ofensiva y defensas sólidas permitió que el Cleba lograra el triunfo.