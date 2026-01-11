Cultural Leonesa: Mboula y Pibe oyen ofertas, a Ziganda le llaman "payaso" y Cortés a la selección

Ha habido mucho movimiento en torno a Jordi Mboula en las últimas horas y será el siguiente en salir, ya que el propio futbolista así lo pide al no disponer de los minutos que esperaba cuando fichó por la Cultural. De ahí que no entrara en la lista de convocados frente al FC Andorra.

Pibe, por su parte, también tiene ofertas para cambiar de aires en este mercado de invierno. Todo depende de la ley de la oferta y de la demanda.

El partido FC Andorra-Cultural Leonesa dejó un incidente entre los entrenadores de ambos equipos en el túnel de los vestuarios a la conclusión del encuentro. Todo ello lo recoge el acta del colegiado Saúl Ais Reig, además de la expulsión del fisioterapeuta del club andorrano Pere Tarradellas Ricart. Según la redacción de acta arbitral, Carles Manso y José Ángel Ziganda fueron amonestados con cartulina amarilla «por discutir sin que mediara insulto ni amenaza»». El fisioterapeuta del Andorra, Pere Tarradellas Ricart, «fue expulsado, a instancias de mi árbitro asistente número uno, por dirigirse al entrenador adversario en los siguientes términos, eres un payaso, con posterioridad al incidente anteriormente descrito y también en el túnel de vestuarios».

Paco Cortés, por su parte, nada más salir de la Cultural y regresar al Levante ha sido convocado con España sub18. Su entrenador en el Levante, Luis Castro, afirma sobre la vuelta de Paco Cortés: "Paco está preparado, lo conocemos bien y no necesita adaptación".