Siete 'Transcandamias' para Oihana Kortázar

Oihana Kortázar tiene una relación muy especial con la Transcandamia, y la carrera leonesa con la atleta vasca. La que fuera campeona del mundo de trail sumaba su séptima presencia en la carrera como la principal candidata a imponerse en la distancia larga de 23 kilómetros. Las otras seis veces que lo había hecho se subía al primer peldaño del podio. En esta ocasión, en un trazado con varias novedades, no iba a faltar a la tradición de cruzar la meta en la primera posición de la categoría femenina. Incluso rivalizando con los atletas de la masculina (fue séptima absoluta). Y es que la atleta de Elgeta no daba opción al resto de rivales. Su ritmo elevado desde la misma salida le permitía hacerse con el triunfo con un tiempo de 2h23:28 aventajando en algo más de 28 minutos a Claudia Fernández, segunda, mientras que la tercera posición iba a parar a manos de Estelita Santín.

En la categoría masculina Javier Domínguez tampoco dejaba margen de maniobra a sus principales rivales para hacerse con el triunfo con un registro de 2h05:32. El atleta del Senen Challenge estuvo escoltado en el podio por Pablo López y Miguel Vara.

En la prueba de 15 kilómetros Itamar Sutil (1h26:21) era el primero en cruzar la meta por delante de Óscar Díez y Alberto Solís en la categoría masculina. En la femenina María Frey (1h42:28) vencía seguida de Jessica Losada y Rosa María Piriz.