La falta de acierto deja sin triunfo a Cultural en Córdoba (84-79)

COTO CÓRDOBA 84

Alejandro Rodríguez (20), Gonzalo Orozco (8), Alejandro Orozco (11), Kevin Schutte (5) y Fernando Bello (4). Jamonta Black (11), Serigne Bara (9), Pablo Sánchez (5), Nuha Sagnia (4) y Sienche (7).

CULTURAL 79

Majok Deng (12), Didac Cebolla (14), Van der Heijden (6), Traoré (14) y Jaime Llamas (6). También jugaron Dylan Hayman (13), Mckay Jr (3), Diego Bultó (5), Adriá Domínguez (-) y Rodrigo Llamas (6).

Marcadores parciales: 24-33, 46-47 (descanso), 63-68 y 84-79 (final). Árbitros: Eduard Montiel y Ercarnación Hernández. Eliminaron por faltas personales a Van der Heijden. Incidencias: Pabellón de Vistalegre. Asistieron 722 espectadores.

La Cultural salió de vacío de su visita a la pista del Coto Córdoba (84-79). Y eso que durante buena parte del pulso contó con ventaja en el electrónico. El inicio fue solvente por parte de los de Luis Castillo que en diez minutos se iban con nueve de renta (24-33). Los andaluces reaccionaron en el segundo cuarto y con un parcial de 22-14 volvieron a engancharse 46-47.

Tras el paso por vestuarios la Cultural volvía a tomar el mando aunque sus rentas ya no fueron amplias. Pero en la última entrega el ataque de los leoneses 'colapsó'. Apenas 11 puntos frente a un rival que anotaba 21 para no solo remontar sino alcanzar una ventaja de cinco puntos. Y eso que los leoneses lo intentaron hasta el final pero su acierto no les acompañó frente a un rival como el cordobés que sí estuvo certero en los instantes definitivos del encuentro.