Los leones del Athletic Club ya están en León

El Athletic Club de Bilbao ya pernocta en León, concretamente se aloja en el hotel Abad San Antonio, situado al lado del Complejo Hospitalario Universitario de León. El equipo vizcaíno que se enfrenta este martes a la Cultural Leonesa en los octavos de final de la Copa del Rey, a partir de las 21.00 horas, en el Reino de León, fue recibido por un gran número de aficionados leoneses que son simpatizantes de los leones de San Mamés.

Los futbolistas se fotografiaron y firmaron autógrafos con los seguidores en las inmediaciones del hotel, que sirve como centro de concentración durante su estancia en León.