Ziganda: «Hicimos un partidazo, rivalizando con un gran rival como el Athletic"

El entrenador de la Cultural Leonesa, José Ángel Ziganda, reconoció la dosis de decepción que le dejó la eliminación en los octavos de final de la Copa del Rey ante el Athletic (3-4), ya que, señaló en sala de prensa, a su equipo le quedó «la llaga por verlo muy cerca».

El técnico navarro, que no quiso opinar sobre la actuación del colegiado canario Alejandro Hernández, insistió en quedarse con «el partidazo del equipo, compitiendo de tú a tú, con un primer tiempo tremendo, por lo que hay que estar contento con el comportamiento de los jugadores porque se escapó la clasificación entre los dedos, se dejaron el alma y hemos ido de frente y por eso quizá también nos la hemos pegado, pero era un partido a todo o nada. Y fuimos capaces de competirlo de la mejor manera posible. Y teniendo oportunidades para haber superado la eliminatoria", dijo. Desde su punto de vista su equipo se despide de la competición copera «con la cabeza bien alta, porque el equipo ha dignificado la competición, a la Cultural y a toda la plantilla", recalcó. Ziganda destacó la calidad individual de los internacionales del Athletic Club dentro de un bloque que supo contestar a cada gol local «en un plis plas, porque tienen mucha calidad, intentando ir hasta el final sin freno, hasta donde diera el físico y la cabeza». Para el entrenador culturalista la Copa del Rey ha servido a jugadores que no actúan habitualmente en liga para «mostrarse, ponerse en el candelero, porque se van a necesitar a todos, que empujen y aprieten porque la liga va a ser muy dura", sin desvelar si dos de las ausencias en la convocatoria, el lateral Juan Larios y el extremo Jordi Mboula abandonarán el equipo en el mercado invernal.

Eso sí, Ziganda volvió a remarcar su orgullo por lo realizado por los jugadores culturalistas frente a un rival del potencial del Athletic Club.

