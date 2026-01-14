La historia se repite en un duelo copero de la Cultural Leonesa contra el Athletic de Bilbao

Calero y Guruzeta pugnan por un balón en la imagen de la izquierda; y en la de la derecha lo hacen Paulino y Orbaiz. VIRGINIA MORÁN/Norberto

El 10 de noviembre de 2004 el Athletic de Bilbao visitó el Antonio Amilivia en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. La Cultural se encontraba en 2º División B y venía de eliminar en la ronda anterior por penaltis (4-3, tras finalizar 1-1) a un Alavés que era gallito de Segunda y que acabaría ascendiendo al final de esa temporada. Ese partido tiene grandes paralelismos con el vivido ayer: ambos equipos decidieron no reservar a varios de sus titulares, los locales tuvieron por momentos contra las cuerdas a los visitantes, hubo cierta polémica y el partido se resolvió en la prórroga con un gol de los leones.

El entrenador del equipo leonés era Carlos García Cantarero y el de los vascos, creando un patrón que se repite, Ernesto Valverde. El técnico local apostó por mantener el mismo esquema que estaba utilizando en Liga, dando protagonismo a varios de sus jugadores titulares, como Iván Casquero, Roberto Fresnedoso o Paulino Martínez. Este último sería el autor del único gol culturalista ese día. Rubén Suárez, Landáburu, José Ángel o Miguel Alfonso fueron otros de los destacados aquella jornada, según la crónica del Diario de León.

Aquel día el Athletic sufrió un contratiempo a las primeras de cambio, cuando su portero titular, Lafuente, se lesionó en el minuto 18 y tuvo que ser sustituido por Aranzubia. Los vascos, al igual que este martes, pusieron en liza a varias de sus estrellas, como Joseba Etxeberría, Pablo Orbaiz, Santi Ezquerro o Isma Urzaiz. Y otras salieron desde el banquillo, siendo el caso de Fran Yeste y Asier del Horno.

A diferencia del partido disputado esta semana en el Reino, los vascos fueron los primeros en adelantarse, gracias a un gol de Orbaiz, que fue el mejor de su equipo, en el minuto 41. El gol tuvo cierta polémica, porque se logró tras una falta a un futbolista blanco no sancionada y con el mismo aún caído en el suelo. Algunos jugadores leoneses consideraron que no se había actuado con limpieza ni deportividad. Pero la Cultural no desesperó y tras el descanso salió dispuesta a llevarse el partido, logrando el empate Paulino con un chutazo con su pierna izquierda.

El equipo no se conformó y siguió con sus intenciones de dar la sorpresa. Mantuvo la compostura y difuminó al Athletic por completo. Al final el partido llegó a la prórroga, donde un gol de Ezquerro en el segundo tiempo de la misma, tras un error defensivo leonés, propició el pase de los bilbaínos a la siguiente ronda.

La historia ha jugado por dos veces con los aficionados culturalistas, dejándolos con la miel en los labios en estos duelos contra un histórico como es el Athletic de Bilbao, que con 24 trofeos coperos en su haber es el segundo club que más veces ha celebrado la consecución del título. Puede que a la tercera sea la vencida. Habrá que esperar.