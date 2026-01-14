Raúl Arteaga se hace fuerte en el Dakar

Raúl Arteaga está un poco más cerca de acabar el Rally Dakar 2026. El piloto-mecánico de Laguna de Negrillos superaba la segunda etapa-maratón con solvencia junto a sus compañeros Alonso e Ibeas para acercarse al top-30 en la clasificación de camiones en la que con el equipo TH Trucks Team ya es el 31.

Y eso que junto a la faceta competitiva el paramés también tiene que hacer frente a la labor de asistencia de otros participantes, entre ellos Carlos Sainz. Y en esta Dakar también a otros más en un trayecto que espera que lo lleve el sábado a finalizar la carrera en una meta que se está ganando con numerosos méritos. «Hemos acabado por fin la etapa maratón y con muy buen sabor de boca. A pesar de la dureza de la etapa maratón y de tener que compaginarla con la labor de asistencia ha salido todo bastante bien. Solo hemos tenido un pinchazo. Además, hemos podido acabar de día», precisaba Arteaga poco después de acabar la jornada este miércoles.

Y añadía: «Lo mejor es que estamos en el puesto 31 de la general de camiones. Algo impensable para un camión de asistencia como somos nosotros. Ahora toca revisar y reparar el camión y ver como podemos afrontar las últimas etapas para carrera, que es nuestro objetivo».

Y todo en una jornada en la que en coches la ilusión de ver a un ganador español se complicaba en exceso. Carlos Sainz (Ford) decía prácticamente adiós a sus aspiraciones de ganar su quinto Dakar al perder 45 minutos en la décima etapa, mientras que su compatriota y compañero de marca, Nani Roma, también ve mermadas sus opciones al ceder el mando en favor del catarí Nasser Al Attiyah (Dacia), que da un golpe en su reto de ganar su sexta corona.

Los problemas con el GPS que Sainz sufrió en el quinto tramo de la segunda parte de la maratón entre el campamento refugio y Bisha, con 420 kilómetros, en su mayoría por dunas, le hicieron perder el control de la carrera y acabar con una penalización de 15 minutos por saltarse un punto de control. Con este lastre, entierra sus sueños de volver a reinar en el Dakar, al quedar sexto a 39 minutos en la clasificación. A falta de tres jornadas para el final del rally, el segundo puesto de Al Attiyah en la etapa, por detrás de Mathieu Serradori (Century), le permite volver a comandar la prueba con 12 minutos sobre el sudafricano Lategan (Toyota) y 12:50 sobre Roma.