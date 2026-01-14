Arbeloa no resucita a un Real Madrid sumido en el desorden (3-2)

Publicado por Óscar Bellot Albacete Creado: Actualizado:

Un Real Madrid lamentable tiró por la borda ante el Albacete (3-2) la Copa del Rey en el Carlos Belmonte, agravando con ello una crisis a la que no se le ve fin. La era Arbeloa, técnico que como futbolista fue testigo del Alcorconazo, empezó con Albacetazo.

Un bofetón en toda regla a un volantazo en el banquillo que no tiene sentido alguno. El conjunto de Chamartín, que vive de improvisación en improvisación, sin plan creíble a la vista, ha dilapidado en cuatro días negros dos competiciones distintas, ha cercenado por el camino a un entrenador de prestigio que podría haber modernizado su libreto y lo ha trocado por otro sin mili en la élite que empieza de mala manera. Dos goles de Jefté y otro de Javi Villar sepultaron a un Madrid sin alma y con un juego pésimo que no tuvo más remedio que aferrarse a la épica a falta de mayores argumentos frente a un rival de Segunda y al que no le dio ni con esas para mantenerse a flote. Los locales aplicaron el guion previsible cerrando filas atrás y concediendo el mando al Real Madrid, que tuvo que armarse de paciencia para abrirse paso en medio de un bosque de piernas. Disciplina contra calidad, orden frente a jerarquía una vez fue levantándose la niebla, que opacó un inicio con poca chicha más allá de un latigazo de Valverde que cogió una curva inversa al propósito del charrúa. Replicó, ya con la bruma disipada, Dani Bernabéu con idéntica suerte. Mucho ruido en las gradas, escasas nueces sobre el césped. Hasta que un córner volvió a sacar los colores a las defensas antiaéreas del Real Madrid, inoperantes otra vez. Erró en la marca Mastantuono y Villar remató solo para poner por delante a un Albacete en cuarto creciente. Pintaba feo el panorama para el equipo de Arbeloa, que logró el indulto por la misma vía del delito.

Sirvió desde la esquina Güler, cabeceó Huijsen contra los guantes de Lizoain y remachó Mastantuono. El tanto del argentino, con el descuento ya cumplido, levantó en armas al Carlos Belmonte, que pasó del éxtasis al incendio, y alivió a un Real Madrid igual de mustio que el que dejó Xabi Alonso.

Arbeloa mantuvo intacta la baraja al descanso y su equipo siguió con el mismo tono. La grisácea actuación visitante envalentonó al Albacete, que comenzó a filtrar pases venenosos. Lejos de mejorar con los cambios, el conjunto de Chamartín se embolicó aún más. Cestero colocó una trampa perdiendo un balón al borde de su área y a renglón seguido dos despejes fallidos de Asencio y Gonzalo sirvieron el gol en bandeja a Jefté.

Se lanzó a la desesperada el Real Madrid, que consiguió empatar en el descuento. Aceptaba el purgatorio de la prórroga como mal menor, pero incurrió en el pecado de la pereza y Jefté fusiló para meter en cuartos a un Albacete bravísimo y sentenciar a un Madrid sin perdón posible.