Borja Jiménez: «Tuvimos más acierto en el área rival para remontar bien»

El entrenador del Sporting de Gijón, Borja Jiménez, afirmó a la conclusión del encuentro: «Tuvimos más acierto en el área rival. Pongo en valor que encajamos pronto pero le dimos pronto la vuelta. Insistimos durante la semana que los partidos son largos y en esta ocasión hemos aprovechado las llegadas de nuestros laterales y una acción a balón parado que nos refuerza. Contento, pero con ese margen de mejora. En la segunda parte defendimos situaciones muy de la categoría. Los cambios nos hicieron más fuertes y sólidos y terminamos el partido bien».