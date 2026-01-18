La victoria de la Ponferradina ante el Racing de Ferrol, en fotos

Publicado por

La Deportiva cumplió con la máxima del fútbol de vencer y convencer en una jornada donde el conjunto berciano consolidó la mejoría que ya se intuía en sus compromisos previos frente al Bilbao Athletic y el Ourense CF. El equipo firmó su actuación más completa como local hasta la fecha, combinando una solidez defensiva impecable que mantuvo su portería a cero con una eficacia ofensiva envidiable para sellar un definitivo tres a cero. Esta victoria supone un punto de inflexión anímico, ya que el grupo supo aprovechar sus oportunidades para imponerse con autoridad a un Racing de Ferrol que atraviesa una crisis profunda y no logra frenar su caída libre en la clasificación

ANA F. BARREDO El partido Ponferradina-Racing de Ferrol, en fotos

