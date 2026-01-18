La victoria de la Ponferradina ante el Racing de Ferrol, en fotos
La Ponferradina ratifica su línea ascendente con una victoria contundente en El Toralín frente al Racing de Ferrol, logrando tres puntos vitales que le permiten abandonar la zona de descenso y recuperar la confianza ante su afición
La Deportiva cumplió con la máxima del fútbol de vencer y convencer en una jornada donde el conjunto berciano consolidó la mejoría que ya se intuía en sus compromisos previos frente al Bilbao Athletic y el Ourense CF. El equipo firmó su actuación más completa como local hasta la fecha, combinando una solidez defensiva impecable que mantuvo su portería a cero con una eficacia ofensiva envidiable para sellar un definitivo tres a cero. Esta victoria supone un punto de inflexión anímico, ya que el grupo supo aprovechar sus oportunidades para imponerse con autoridad a un Racing de Ferrol que atraviesa una crisis profunda y no logra frenar su caída libre en la clasificación
El partido Ponferradina-Racing de Ferrol, en fotos
