La mala suerte golpea al Atlético Astorga en O Vao (1-0)

Manso en una jugada del Atlético Astorga en el partido que los maragatos jugaron frente al Coruxo en O VaoATLÉTICO ASTORGA

El Atlético Astorga se topó con la mala suerte y un gol de rebote frente al Coruxo para salir de vacío de su visita al feudo del equipo vigués (1-0). Transcurría el minuto 78 cuando esa jugada de mala suerte tiró por tierra sus opciones de sacar un resultado positivo y resarcirse de la derrota de la pasada jornada con el Valladolid Promesas. No obstante los de José Luis Lago se mantienen fuera de la zona de descenso.

El plantel maragato saltaba al terreno de juego de O Vao dispuesto a mantener su buen hacer lejos de La Eragudina. Y demostrar que el traspié de la pasada semana fue un accidente. Con una presión alta los verdes lograron reducir el aparente peligro del Coruxo en su feudo.

El Atlético Astorga intentó rivalizar con su rival a la hora de tener la posesión del balón. Con una sólida defensa con Ceínos y Jesu en los laterales y Manso y Sellés como centrales buena parte del trabajo estaba hecho. La complicación era que el Coruxo también presionaba muy arriba la salida del balón del Atlético Astorga, con lo que los primeros minutos pasaron sin que el esférico llegara a las áreas y se crearan ocasiones de peligro.

A pesar de que el Atlético Astorga perdía el control del partido durante algunas fases de la primera parte, su fortaleza atrás evitó que el Coruxo lograse el premio del gol.

La jugada de más peligro para los maragatos nacería en el lanzamiento de un córner cuando Manso remató de cabeza y el balón salió rozando la cepa del poste derecho de los gallegos. Sin lugar a dudas eran los mejores minutos del cuadro astorgano, ya que en la siguiente jugada el balón le llegó a Mario en una inmejorable ocasión, pero no acertó a pegarle bien.

A medida que se acercaba el final del primer tiempo, el Atlético Astorga bajaba la línea de presión, permitiendo que los vigueses tuvieran más el balón y llegaran a la frontal del área. Pero el partido estaba demasiado igualado como para que alguno de los dos contendientes lograra adelantarse en el marcador.

Tras el paso por vestuarios la intensidad fue en aumento por parte de gallegos y maragatos. El Atlético Astorga dio un paso al frente y comenzó a presionar más arriba. Buscaban un gol con jugadas como un saque de esquina, en el que había hasta ocho jugadores para rematar. Sin embargo, la falta de pegada hizo que el marcador no se moviera. En defensa, el equipo seguía esperando al Coruxo en la línea de medio campo, y esa era una de las claves por las que el equipo vigués no llegaba con peligro al área defendida por Llamazares

Cuando parecía que el Atlético Astorga tenía el partido controlado, llegó una jugada en la que la mala suerte se cebó con los maragatos. Una falta sacaba Juan Rodríguez tocaba en un defensa descolocando a Llamazares, que nada puedo hacer por evitar el gol. Era el minuto 78. Como ni podía ser de otra manera, el equipo se estiró buscando el empate, pero esta vez la puntería no estuvo de su lado.