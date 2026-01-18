Paco Cortés, que no valía para la Cultural Leonesa, debuta en Primera División

En su regreso para volver a vestir la camiseta del Levante UD, el canterano Paco Cortés vivió en sus carnes un día de contrastes en el estadio Santiago Bernabéu en su debut en la máxima categoría del fútbol español, enfrentándose al club más laureado del mundo, el Real Madrid.

El extremo, de 18 años, entró al terreno de juego en el minuto 82 y firmó sus primeros minutos en Primera División, estrenándose ante uno de los clubes más potentes del fútbol europeo, aunque no atraviese en la actualidad por su mejor momento. Paco Cortés, repescado hace tan solo unos días de la Cultural Leonesa, consiguió debutar y es el primer paso para demostrar todo el talento que tiene, cuando no valía para la Cultural con apenas minutos en el campeonato de Liga, pese a su valía demostrada en la Copa.

Más allá de los números globales, el dato más significativo para el joven futbolista es ese estreno competitivo y la acumulación de sus primeros minutos en Primera División, convirtiéndose en una de las apuestas del cuerpo técnico para el futuro y en el jugador número 26 que ha debutado con el Levante esta temporada. Su deseo era volver a casa.

PIBE, MUY CLARO Y CONTENTO

