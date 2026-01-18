El Atlético Mansillés puede con el Guijuelo (2-1)

ATLÉTICO MANSILLÉS 2

Álex: Asier (Javier Rodríguez, min 46), Nacho, Casti (Paniagua, min 90), Caba, Farago, Celada (Jorge Fernández, min 71), Florin (Saúl, min 55), Jairo, Mario y Adrián (Lucas Rodríguez, min 46).

GUIJUELO 1

Guzmán (Daniel Fernández, min 27); Oliver, José Ruiz, Keita, Roberto García (Fassani, min 69), Alejandro García (Alberto Martín, min 76) , Cristóbal Gil, Dani, Raúl Trescallo, Enrique López (Gómez, min 76) y KInateder.

Goles: 1-0, min 14: Mario; 1-1, min 45: José Ruiz; 2-1, min Mario Blanco, min 77. Árbitro: Agustín Valverde, ayudado en las bandas por Antonio Ares y Jesús Hernández. Amarilla a los locales Asier, Florin y Lucas. Incidencias: Campo la Caldera. Buena entrada para presenciar el partido de Liga entre el Atlético Mansillés y el Guijuelo correspondiente a la 18ª jornada de Liga.

El Atlético Mansillés sumó un merecido triunfo, y de calidad, frente al Guijuelo. Lo hizo imponiéndose por 2-1 a un rival que precede a los leoneses en la clasificación, pero que en esta ocasión no pudo hacer nada para frenar a los locales.

El Atlético Mansillés salió más intenso, dominador y con llegada ante la portería rival. En una de ellas a los 14 minutos Mario abría el marcador. Era el premio al mejor juego de los locales que no obstante se encontraron con un gol en contra antes del descanso que ponía el 1-1. En la segunda parte los mansilleses volvieron a la carga y encontraron el premio con el gol del triunfo.