La Ponferradina va a Guadalajara, sin 3 piezas claves

Ni siquiera un triunfo convincente puede ser redondo. Y el 3-0 ante el Racing dejó consecuencias negativas para la Deportiva de cara al choque del domingo en el Pedro Escartín. La expulsión de Frimpong y la 5ª amarilla de Undabarrena —que cuajó su 2º gran partido consecutivo y salvó el 0-1 entre palos en el minuto 2— se suman al 2º encuentro de suspensión de Andújar, con lo que Nafti no tendrá a dos centrales y un mediocentro o a dos mediocentros y a un central, según se mire, para medirse al Deportivo. «Ya son varios partidos con roja y no es fácil jugar con 10. No sé si la roja es, pero hay que tener cuidado. Estoy insistiendo en esa picardía y esa intensidad y a veces me siento responsable cuando hay una roja por ese veneno que les meto antes del partido», subrayó Nafti.

El del domingo a mediodía se trata de un duelo fundamental por la situación clasificatoria de ambos contendientes. La formación ponferradina tendrá la opción de alejar en la clasificación a su contendiente del mediodía del domingo.

MERCADO Y BROTES VERDES

Por otra parte y como apuntábamos el viernes, el club espera cerrar en las próximas horas la llegada del jugador ofensivo Carlos Calderón, que recientemente salía del FC Cartagena.

Parafraseando a José Luis Rodríguez Zapatero, cuando veía cosas positivas en el peor momento de la crisis económica de hace más de década y media, Nafti habló de brotes verdes en los últimos 4 encuentros, incluso en el de Tenerife. Lo dicho, igual que Zapatero. Sí es cierto que en Lezama sí que se vieron de verdad y se han concretado en los dos últimos choques. Así lo expresó: «Os puede sorprender lo que voy a decir, porque es verdad que cuando llevas una mala racha, olvidas todo lo que se ha hecho bien. Es normal, parece que está todo mal, pero insisto en que en Tenerife y Bilbao el equipo compitió, aunque no se vio reflejado en el marcador. Tienes que construir sobre lo que ves en los entrenamientos y a pesar de esas derrotas, veía cosas positivas. El resultado de estas dos semanas es consecuencia de lo que se venía trabajando».

ORGULLOSO

Nafti no quiso destacar a ningún jugador en concreto, aunque por dos veces alabó a Prieto: «No quiero resaltar a nadie, aunque Andrés ha hecho unas paradas tremendas. Estoy orgulloso de ellos. Han respetado el plan de partido y ha sido la mejor semana de entrenamientos desde que estoy aquí. Ellos, la afición, el club, vosotros… Todos os merecíais esto».

