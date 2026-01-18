El Atlético Bembibre empata a pesar de las bajas (2-2)

Publicado por Javier Pérez Bembibre Creado: Actualizado:

ATLÉTICO BEMBIBRE 2

Ivanildo; Expo, Héctor (Reimóndez, min 67) Álex Lorenzo, Arias, Rubén (Rashad, min 80), Fatah, Hugo (Raúl Ernesto, min 89), Motta, Álex González y Óscar Contreras (Tyresse, min 80).

ALMAZÁN 2

Varea; De Frutos, Checa, Losilla, Óscar, Albitre, Dani Martínez, Moreno (Cata, min 88), Hugui, Junyent (Ayoub, min 58/ Santa, min 79) y Villa (Ibra, min 79).

Goles: 1-0, min 25: Expo; 1-1, min 37: Dani Martínez, de penalti; 1-2, min 44: Villa; 2-2, min 67: Checa, en propoia puerta. Árbitro: Carlos Cañibamo Arias, asistido por Pastor González y Barco Matarranz, de la Delegación de Valladolid. Tarjeta amarilla al local Raúl Ernesto y a los visitantes Ayoub y Óscar González. Incidencias: Ppartido de la 19ª jornada del grupo VIII de 3ª RFEF, jugado en el campo Jesús Esteban Rodríguez.

El Atlético Bembibre empató a dos goles en el partido que lo enfrentó al Almazán. Los de Manolo Pérez con una convocatoria de circunstancias, salieron a jugar con velocidad y con acercamientos peligrosos sobre la portería visitante. Acertó Expo, que tras la dejada de cabeza de Fatah, puso por delante a los rojiblancos. En los últimos siete minutos de la primera parte, el Almazán tocó techo con dos goles. Tras el paso por vestuarios, el partido se abrió. Tras una galopada, Hugo disparó, pegando el esférico sobre Checa, lo que varió la trayectoria despistando a Varea, que no pudo hacer nada para evitar el empate.