Fútbol | Primera División
Sorloth sostiene al Atlético entre pitos de su afición
ATLETICO DE MADRID 1
Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano (Koke, min 62), Barrios, Cardoso (Le Normand, min 78), Almada (Baena, min 62); J. Álvarez (Griezmann, min 62) y Sorloth (Molina, min 86).
ALAVÉS 0
Sivera; J. Otto, Tenaglia, Pacheco, Víctor Parada; Blanco (Mañas, min 81), Pablo Ibáñez (Guevara, min 55); Carlos Vicente, Aleñá (Rebbach, min 69), Guridi (Denis Suárez, min 55); y Toni Martínez (Lucas Boyé, min 55).
Gol: 1-0, min 48: Sorloth. Árbitro: Guillermo Cuadra (Comité balear). Amonestó con tarjeta amarilla al local Cardoso y al visitante Pablo Ibáñez. Incidencias: Riyadh Air Metropolitano con 61.192 espectadores.
Al inicio de la segunda parte, desatendido por sus marcadores, Sorloth manejó todos los tiempos para conectar el cabezazo ganador y sostener al Atlético de Madrid en un tramo de dudas, vencedor contra el Alavés (1-0), a la espera del reencuentro no sólo de Julián Alvarez sino de su mejor versión como equipo, entre los pitos de la grada y el sufrimiento final.
En ello está el conjunto rojiblanco, distante de todo lo que pretende ser en esta campaña, abroncado por momentos por su público cuando se fue demasiado para atrás con el 1-0 y práctico antes para obtener un triunfo indispensable en su refugio del Metropolitano, con 12 victorias seguidas entre todas las competiciones al abrigo de su afición, nueve en concreto en Liga, pero aún con un mundo por remontar en el campeonato español.
Allá por el minuto 46, al borde del descanso, con el partido aún en juego antes del descanso, cuando Guridi no alcanzó un centro desde la derecha, ya se oyó algún pito, los primeros en la grada, ante el anodino primer tiempo.