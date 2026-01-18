Raúl Arteaga cruza la meta del Dakar

Reto completado: Raúl Arteaga llegó a la meta del Dakar. Algo que no todos pueden conseguir en el rally-raid más duro del mundo. Y el mecánico-piloto de laguna de Negrillos lo ha conseguido. En su tercera presencia en la prueba, la segunda a nivel competitivo, el paramés ha tenido que hacer frente a multitud de adversidades, incrementadas por el hecho de ejercer también junto a sus compañeros Alberto Alonso y Gustavo Ibeas de asistencia de otros participantes, entre ellos nada menos que Carlos Sainz.

En el equipo TH Trucks Team, Arteaga lograba completar esta exigente aventura. Sus sensaciones son las de un participante que ha hecho realidad su objetivo. Y que incluso a pesar de la extrema dureza del Dakar, se plantea repetir en próximos años. «La experiencia ha sido brutal. Con muchas emociones. También con accidentes e imprevistos. Pero ha merecido la pena el vivir todo lo que he vivido», precisa Raúl. «Me quedo con lo bueno que he podido aportar y ayudar. Lo peor de este Dakar ha sido un problema en la suspensión del camión que nos ha impedido tener un buen ritmo. Después de parar a ayudar a los compañeros nos costaba coger ritmo y llegábamos más tarde de lo previsto al campamento», apuntaba Arteaga y lanzaba una ilusión: «Espero poder seguir participando el próximo año en la misma categoría».