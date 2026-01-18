Peña/Vidal y Cultural dan un recital

Publicado por Diego Blanco León Creado: Actualizado:

CDF PEÑA/VIDAL 3

Martín, Álex (Daniel, min 81), Diego Castro, Yago (Óscar López, min 90), Víctor (Coladilla, min 88); Mikel, Marcos, Hugo Martínez (Asier, min 46), Marquitos; Fraguas y Joe.

CULTURAL B 4

Vadim Volkov; Oliver, Baja (Velasco, min 66), Pablo, Lucas; Beltrán, Hugo (Dani, min 59), Manu, Seoane (Eloy, min 76), Gaizka y Jorge (Riesco, min 66).

Goles: 0-1, min 19: Seoane; 1-1, min 24: Fraguas; 1-2, min min 37: Gaizka; 1-3, min 40: Gaizka; 2-3, min 55: Yago; 3-3, min 71: Álex, de penalti; 3-4, min 86: Dani. Árbitro: Eduardo Burgaleta González, asistido en las bandas por Roberto Villacorta Gallego y Pedro Gutiérrez Fernández. Nefasta actuación, con continuas compensaciones que no vinieron a cuento y sus líneas no se enteraron de lo que sucedió en el campo ni en la señalización de los fueras de juego en jugadas claves. Amonestó con cartulina amarilla a los locales Víctor y Marcos, además de a los visitantes Manu, Eloy, Riesco y Dani. Incidencias: La Palomera. Gran ambiente de fútbol en las instalaciones deportivas. El jugador de la Cultural y también exfutbolista de la Peña Pablo recibió una camiseta de la Cultural firmada por los jugadores antes de comenzar el partido, en un sentido homenaje de los dos equipos para que se recupere cuanto antes de su lesión de rodilla.

Recital de fútbol en La Palomera en el derbi entre la Peña y la Cultural, con un gran ambiente en las gradas, con asistencia de mucho público, que se saldó con triunfo visitante por un ajustado 3-4, en un choque que pudo llevarse cualquiera.

Dio primero la Cultural por mediación de Seoane, pero enseguida igualó el marcador la Peña por medio de Fraguas. Con un toma y daca constantes por parte de los dos conjuntos, Gaizka volvió a adelantar a la Cultural y antes del descanso establecer el 1-3 en el tanteador. Resultado con el que se llegó al descanso.

Tras el paso por vestuarios, la Peña igualó el marcador con goles de Yago y Álex de penalti. Y cuando estaba más cerca de la victoria la Peña, marcó Dani para la Cultural (3-4). Mientras, el árbitro asistente Roberto Villacorta departía como uno más con los culturalistas en pleno partido.