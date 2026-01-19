El Albacete quiere aumentar su fama de matagigantes contra el Barcelona

Publicado por Guillermo Mieres Redacción Creado: Actualizado:

El sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey ha deparado un enfrentamiento entre el único equipo superviviente de Segunda División, el Albacete, y el Barcelona. Los manchegos, tras eliminar en octavos de final al Real Madrid tendrán ahora la oportunidad de volver a hacer lo mismo con los catalanes y obtener el sobrenombre de matagigantes.

La ronda de cuartos vivirá también un duelo vasco (tres equipos de esta región habían logrado meterse entre los ocho mejores) entre el Alavés y la Real Sociedad, en el estadio de Mendizorroza. Por otro lado, el Athletic de Bilbao deberá viajar hasta Valencia, donde buscará las semifinales de su competición fetiche.

Cierra la antepenúltima ronda del torneo copero un Betis - Atlético de Madrid para disfrutar entre dos equipos que llevan el sello personal de dos entrenadores veteranos como son Pellegrini y Simeone. Las eliminatorias, a partido único, se disputarán los días 3, 4 y 5 de febrero.