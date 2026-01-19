La Venatoria acoge un torneo de Castilla y León

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El pasado domingo día 18 de enero se ha disputado con gran éxito deportivo y de público en el Club Billar la Venatoria, sito en el Paseo del Parque 6 de la capital leonesa, la final de la tercera prueba del ránking autonómico de Castilla y León de billar a tres bandas.

Ha resultado ganador el jugador del Club Billar Numancia de Soria Carlos Cortés, en su enfrentamiento en la final con el representante de la provincia vallisoletana Salvador Díez, en una partida de gran nivel que logró encandilar a todos los aficionados del deporte de los tacos y las bolas que habían acudido a la sociedad deportiva para observar de primera mano el evento.