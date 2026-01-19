Fichar bien y el apoyo de la hostelería, intenso debate en VARDiario de León
‘El VARDiario de León’ analizó la jornada deportiva con especial atención al equipo de Ziganda. «La Cultural debe saber que necesita y tiene que fichar jugadores de nivel para competir en Segunda División, ya que la plantilla tiene cuatro bajas y algunas más que quedan por confirmar. Al conjunto leonés le falta experiencia y calidad en posiciones clave, y para evitar que el proyecto sea un «espejismo» que se apague pronto, como sucedió en el último ascenso en la temporada 2016-2017, que duró un año, justo hasta el verano de 2018, que es lo que no quiere vivir de nuevo una afición entregada a su equipo, es preciso fichar bien. Es el momento de reforzarse con futbolistas que suban el nivel». Con distintas opiniones, un debate dinámico y con la hostelería en el fútbol culturalista como punto de disputa entre los tertulianos Jorge Callado contra Juan Simón y Roberto Canuria, moderados por Ángel Fraguas, centró la tertulia semanal.