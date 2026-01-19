Petkov se adelanta a Calderón

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La SD Ponferradina confirmó ayer su segunda incorporación del mercado invernal. Se trata del delantero Steven Petkov (Sofía, Bulgaria, 7 de mayo de 1995), futbolista de buen remate que hace pocas fechas se desvinculaba del Botev Plovdiv (equipo conocido en España por sus enfrentamientos con el Barcelona en la Recopa hace cuatro décadas y media), con el que esta campaña ha disputado 12 encuentros en la 1ª División de su país.

Formado en el Levski Sofía, Petkov militó posteriormente en el Ludogorets Razgrad, Beroe Stara Zagora, Montana y Botev Plovdiv. En el 2018 fichó por el CD Feirense de la 1ª Liga de Portugal. También jugó como cedido en el MFK Karviná de la República Checa, y de nuevo en el Levski Sofía. Volvió al país luso para militar en el Moreirense FC y en el Académico de Viseu FC. En el último año y medio sumó su 2ª etapa tanto en el CD Feirense como en el Botev Plovdiv.

A lo largo de su carrera Petkov acumula 118 partidos y 30 goles en la máxima categoría búlgara y 104 partidos y 20 goles entre la 1ª y 2ª División de Portugal.

No se ha concretado desde la Deportiva el día en el que Petkov se pondrá a las órdenes de Nafti, aunque podría ser entre mañana y pasado. Petkov será el primer jugador búlgaro que milite en la Deportiva en toda su historia.

La llegada de Petkov se ha adelantado a la de Carlos Calderón. La SD Ponferradina está a la espera de que el extremo del FC Cartagena concrete su situación contractual con el cuadro de la ciudad naval para llegar a El Toralín.

Dos salidas

Para poder inscribir tanto a Petkov como a Calderón, el club necesitará dar dos bajas de futbolistas mayores de 23 años. La Deportiva deberá afanarse en ello para inscribirlos cuanto antes, pero seguro que no le resultará fácil, como ya pudo verse con la salida de Álex Mula para inscribir a Erik Morán.