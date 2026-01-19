Ganar al Ajax, cuestión de honor e inyección anímica para el Villarreal

Publicado por José Manuel Andrés Villarreal Creado: Actualizado:

Eliminado virtualmente de la Liga de Campeones, el Villarreal despide la fase liga de la competición en La Cerámica con un doble objetivo menor frente al Ajax (21.00 por Movistar Liga de Campeones). Por un lado está el honor, el prestigio de obtener la primera victoria del curso en la competición más rutilante del Viejo Continente y con ello lograr una inyección económica que la Uefa otorga por cada triunfo.

Frente a la falta de tensión competitiva destaca también el cartel del rival, todo un cuatro veces campeón de Europa que, eso sí, vive de su legendaria historia más que de un presente prometedor. El equipo de Ámsterdam, con solo tres puntos en su haber después de seis jornadas, también se encuentra prácticamente sin opciones, como el Submarino. Flojo en la Champions y también en la Eredivisie, donde es tercero, pero a la friolera de 18 puntos del líder, el PSV Eindhoven.

Marcelino dispondrá un once reconocible para este particular duelo en las profundidades de la tabla entre dos contendientes a los que, por su recorrido previo en la Liga de Campeones, se esperaba más arriba.