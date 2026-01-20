La Cultural Leonesa hace oficial el fichaje de Víctor Moreno

El Villarreal CF y la Cultural Leonesa finalmente confirman y hacen oficial la cesión del futbolista del filial Víctor Moreno (Granada, 2005), que jugará con el club leonés en Segunda División hasta el final de la presente temporada 2025-2026, como ha anunciado Diario de León. La cesión del atacante granadino no contempla opción de compra.

Las llegadas de Ayman, Etienne Eto’o y Nico Sánchez al Villarreal B confirman la salida de Víctor Moreno. La Cultural buscaba un perfil de atacante idéntico al de Paco Cortés y ya está cerrada la cesión de Víctor Moreno. Es un extremo habilidoso, técnico, rápido y con gol, que también juega por dentro.

Víctor Moreno lleva 3 goles anotados y 8 asistencias, en el Grupo II de Primera Federación. Es la segunda incorporación de la entidad leonesa, tras la también cesión del lateral izquierdo catarí Homam Al-Amin, en este mercado de invierno al que le quedan dos semanas, hasta el lunes 2 de febrero.