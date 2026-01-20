Carlos Calderón, uno de los héroes del ascenso de la Cultural Leonesa, ficha por la Ponferradina

Carlos Calderón jugó la pasada temporada en la Cultural y en estaba enrolado en el Cartagena.DL

Carlos Calderón (Almansa, Albacete, 1995) se une a la SD Ponferradina. El nuevo extremo blanquiazul llega procedente del FC Cartagena, con el que ha competido en la mitad inicial de la temporada en el Grupo II de Primera Federación.

Calderón se formó en la base del Levante UD y se estrenó en Segunda B con su filial en 2014. Posteriormente militó los equipos B del RCD Mallorca y el Getafe CF. Con este último club tuvo la oportunidad de debutar en Primera División en 2017.

En sucesivas etapas de su trayectoria ha militado en el CD Lugo, CF Internacional de Madrid, CD Tudelano, SD Logroñés y CD Badajoz. Además, entre 2023 y 2025 jugó en la Cultural Leonesa, con la que logró el ascenso a Segunda División.

En la primera mitad de la presente campaña ha participado en 19 partidos con el FC Cartagena.