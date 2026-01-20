La Cultural Leonesa espera cerrar la cesión del defensa central Yoel Lago, procedente del Celta B

Desde León esDXT de esRadio (dial 90.2 León y 97.7 Astorga y La Bañeza), que presenta y dirige Jorge Callado, apunta que la Cultural Leonesa está muy cerca de cerrar la cesión de Yago Lago (Mondariz, 2004), defensa central que pertenece al Celta y que juega en el filial celeste en el Grupo I de Primera Federación. Yoel Lago está decidido a salir en calidad de cedido para jugar la segunda vuelta de la temporada en la categoría de plata del fútbol español en las filas de la Cultural Leonesa a las órdenes del entrenador Cuco Ziganda.

Yoel Lago ha tenido minutos con el primer equipo del Celta de Vigo, destacando su participación y actuación bajo la dirección técnica del entrenador Claudio Giráldez, jugando partidos completos y mostrando un alto porcentaje de acierto en pases, abriéndose paso como central prometedor de la cantera. Para la temporada 2025-2026, sus estadísticas muestran un incremento en participación, acumulando partidos y minutos importantes con el primer equipo, aunque es en el Celta B en el Grupo I de Primera Federación en el que juega habitualmente. De ahí su interés de seguir creciendo en la segunda categoría del fútbol español, y en la Cultural Leonesa.