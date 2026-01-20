El Barça se juega una ‘final’ sin Lamine Yamal

Publicado por Daniel Panero Praga Creado: Actualizado:

El Barcelona juega un partido fundamental para estar en el top 8 de la Champions (21.00 por Movistar Liga de Campeones). El equipo de Flick visita al Slavia de Praga con la obligación de conseguir tres puntos que le permitan llegar con vida a la última jornada en casa contra el Copenhague. Solo vale ganar y esperar al resto de encuentros para que la cuenta de la vieja realizada por el barcelonismo empiece a saldarse.

El técnico culé deberá sobreponerse a varias bajas importantes. La principal es la de Yamal, que no podrá participar en el encuentro por cumplir ciclo de amonestaciones.

Tampoco estarán Joao Cancelo, que aún no está inscrito, ni Dro ni Ter Stegen, que ultiman sus respectivas salidas, al igual que los lesionados Christensen, Gavi y Ferran Torres. De Jong y Pedri volverán a llevar el timón y habrá cambios en ataque.