Cultural Leonesa: Se van jugadores vendidos y vienen cedidos

Ya han abandonado la disciplina de la Cultural cuatro futbolistas (Daniel Paraschiv, Paco Cortés, Juan Larios y Pibe) y algunos más buscarán un mejor futuro con las maletas preparadas (Jordi Mboula, Quique Fornos, Eneko Satrústegui, Rafa Tresaco...). Todos ellos con la intención de asentarse en sus nuevos equipos y echar raíces con el afán de llegar a los objetivos fijados por sus clubes de destino. Mientras, la Cultural cubre hasta el momento esas posiciones con dos futbolistas cedidos, el lateral izquierdo catarí vía Aspire Homam Al-Amim, y el atacante de banda del Villarreal B Víctor Moreno. Además, el club leonés espera confirmar en breve la tercera cesión del mercado de invierno con el defensa central procedente del Celta B Yoel Lago.

El Villarreal CF y la Cultural Leonesa finalmente confirman y hacen oficial la cesión del futbolista del filial Víctor Moreno (Granada, 2005), que jugará con el club leonés en Segunda División hasta el final de la presente temporada 2025-2026. Dicha cesión del atacante granadino no contempla opción de compra. Lleva 3 goles anotados y 8 asistencias, en el Grupo II de Primera Federación.

Igualmente, desde León esDXT de esRadio (dial 90.2 León y 97.7 Astorga y La Bañeza), que presenta y dirige Jorge Callado, se apunta que la Cultural Leonesa está muy cerca de cerrar la cesión de Yago Lago (Mondariz, 2004), defensa central que tiene ficha en el filial del Celta en el Grupo I de Primera Federación, pero es un integrante habitual del primer equipo, con el que ha intervenido en 4 partidos de Liga (335 minutos), 3 de Copa del Rey (235 minutos) y 2 de Liga Europa (82 minutos) para un total de 9 partidos (652 minutos).

Yoel Lago está decidido a salir en calidad de cedido para jugar la segunda vuelta de la temporada en Segunda División en la Cultural Leonesa. El central apenas entra en los planes del técnico celtiña Giráldez. Desde finales de septiembre no ha vuelto a jugar en Liga. Un parón demasiado largo para el defensa del filial.

