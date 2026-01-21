Carlos Alcaraz, con paso firme en El Abierto de Australia

Publicado por Enric Gardiner Melbourne Creado: Actualizado:

A Carlos Alcaraz le sentó bien el descanso de dos días desde su victoria en el debut contra Adam Walton. El español aprovechó para desconectar y entrenar y recogió los frutos este miércoles con otro triunfo prácticamente impecable ante el alemán Yannick Hanfmann (7-6 (4), 6-3 y 6-2).

Alcaraz, que probó el otro día la sesión nocturna y esta vez madrugó algo más para jugar de día en Melbourne, solo tuvo problemas en el primer set, cuando Hanfmann, aprovechando una inoportuna doble falta del murciano, se colocó con ventaja de 1-3 en el marcador. La neutralizó inmediatamente Alcaraz, que incapaz de convertir más bolas de 'break' se jugó el primer set en el desempate. Ahí la historia se repitió, Hanfmann dispuso de 3-4 y dos saques para dejarse el set a placer, pero la reacción de Alcaraz fue llevarse los siguientes cuatro puntos y demostrar quién es el número uno del mundo.

Después de un intrincado primer set, el segundo fue todo lo contrario y Alcaraz dominó desde su servicio, sin permitir ni una pelota de rotura y con una nómina de doce golpes ganadores para elevar la ventaja a dos sets a cero e impedir que Hanfmann volviera a entrar en el partido.

El germano no tenía ni la fortaleza mental ni física para desde ese punto soñar con una remontada. Era una victoria rutinaria para Alcaraz que se apuntó dos roturas más en el tercero y solo se despistó sacando para sellar el triunfo, cuando solventó un 0-40.

Nada más ganar el partido, Alcaraz firmó en la cámara mandando un mensaje de ánimo a los afectados por los incidentes ferroviarios en España. "Mucho ánimo a lo que está pasando en España", escribió el murciano.

Minutos después, en un ambiente más distendido en la entrevista a pie de pista, Alcaraz desveló que estos días ha jugado al golf con Roger Federer, después de que el suizo haya visitado Melbourne para una ceremonia de reconocimiento a su carrera.

"Intento aprovechar al máximo los días libres para jugar al golf. El otro día tuve la suerte de jugar con Roger. Su golf es tan bonito como su tenis. No me sorprende porque es increíble todo lo que hace, todo lo que hace lo hace muy bonito. Creo que lleva jugando dos años y su nivel es muy bueno. Yo llevo cinco años y me ganó".

El siguiente partido de Alcaraz en el torneo será interesante. Le ha tocado Corentin Moutet, uno de los tenistas más anárquicos y problemáticos del circuito. El francés derrotó en primera ronda a Tristan Schoolkate en segunda se aprovechó de la retirada de Michael Zheng y por primera vez en su carrera se enfrentará a Alcaraz. Moutet está acostumbrado a la polémica en la pista, además de ser conocido como un tenista que prueba trucos sorprendentes, y su último problema ocurrió en la pasada Copa Davis de Bolonia, cuando, con el partido prácticamente ganado ante Bélgica, intentó un tiro entre las piernas que le salió mal y a la postre le costó la derrota.

DAVIDOVICH, TAMBIÉN ADELANTE

Este miércoles, Alejandro Davidovich también firmó su pase a tercera ronda en un dificilísimo encuentro contra el sacador Reilly Opelka (6-3, 7-6 (3), 5-7, 4-6 y 6-4). El estadounidense colocó 37 saques directos y desesperó a un Davidovich que perdió una ventaja de dos sets y acabó enfrentando con parte del público que no dejaba de molestarle durante el encuentro. El malagueño, que repite el resultado del año pasado, curiosamente se medirá al mismo rival que le eliminó en 2025, Tommy Paul. El estadounidense ha superado las lesiones que le lastraron en la recta final del curso pasado y se enfrentará por quinta vez en su carrera a Davidovich. Paul ganó las cuatro anteriores aunque, hace un año, el español jugó ese partido muy mermado físicamente después de que en las dos rondas anteriores se fuera a cinco sets.