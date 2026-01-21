El Rallye Reino de León celebrará su sexta edición el 5 y 6 de junio

El Rallye Reino de León ya tiene fechas para su disputa dentro del Campeonato de España 2026. La prueba leonesa organizada por la escudería ATK Motorsport volverá a ser protagonista del calendario que la Federación Española de Automovilismo ha elaborado y que fija los días 5 y 6 de junio los de su desarrollo centro del certamen nacional en la modalidad de tierra (CERT).

Será la sexta entrega del Rallye Reino de León en cuanto a su historia en la que estarán presentes los mejores especialistas. Debutó en 2021 dentro del Supercampeonato en un año que fijaba la prueba en diciembre. Ese 2021 deparaba como ganador a Iván Ares al que han sucedido en las siguientes ediciones bajo los formatos de Copa de España y Campeonato de España Oriol Gómez (2022), Juan Carlos Quintana (2023), Alexander Villanueva (2024) y Gil Membrado (2025). Para la edición de 2026 la escudería ATK Motorsport ya trabaja en el diseño del libro de ruta que incluirá novedades en su trazado.