Primeros entrenamientos con la Cultural Leonesa para Homam Al-Amin y Víctor Moreno

Homam Al-Amin y Víctor Moreno ya han llevado a cabo sus primeros entrenamientos con sus nuevos compañeros. Los dos fichajes de la Cultural llegan de zonas cálidas como Catar y Villarreal por lo que la ropa de abrigo ha sido un complemento más que necesario para ambos.

La fecha del lunes 26 para el próximo partido liguero, que implica viaje a la ciudad autónoma de Ceuta, propicia la posibilidad de que tengan más días de entrenamiento con sus nuevos compañeros, para que se vayan adaptando a los requerimientos que solicita el entrenador Cuco Ziganda.

Además, Palomares, Luengo, Marcos e Isaque, del Júpiter Leonés, también han participado ayer en los ejercicios de preparación del primer equipo. Un equipo filial que recibe el próximo sábado 24 a las 16.00 horas en el Área Deportiva de Puente Castro a la UD Santa Marta de Tormes, tercer clasificado del grupo 8 de Tercera Federación. Los canteranos de la Cultural buscan sumar una victoria para alejarse de los puestos de descenso a Regional autonómica, cuyo último lugar ocupa el Numancia de Soria B, que está ahora mismo a solo tres puntos y con un partido menos.

Por otro lado, Mboula, Fornos y Satrústegui siguen con opciones de abandonar el conjunto blanco en la búsqueda de un mayor protagonismo en otras latitudes. Los clubes polacos del Lech Poznan y el Wisla de Cracovia han mostrado asimismo su interés en Tresaco, pero los buenos minutos del extremo cuando no ha estado lesionado hacen que, a priori, su marcha de la ciudad sea mucho menos probable.