El Barcelona hace méritos en Praga

SLAVIA PRAGA 2

Stanëk; Holes (Doudera, min 46), Zima, Chaloupek; Moses (Vlcek, min 46), Dorley, Provod, Sadilek, Sanyang (Cham, min 72); Chory (Schranz, min 65) y Kusej (Chytil, min 79).

FC BARCELONA 4

Joan García; Kounde, Eric García, Gerard Martín, Balde (Araujo, min 78); De Jong, Pedri (Dani Olmo, min 61); Roony (Rashford, min 61), Fermín (Marc Bernal, min 78), Raphinha; y Robert Lewandowski.

Goles: 1-0, min 10: Kusej 1-1, min 34: Fermín 1-2, min 42: Fermín 2-2, min. 44: Lewandowski, en propia puerta; 2-3, min 63: Dani Olmo 2-4, min 71: Lewandowski. Árbitro: C. Kavanagh (ING). Amonestó a De Jong (Barça). Incidencias: Partido de la 7ª jornada disputado en el Eden Arena de Praga. Minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.

Un doblete de Fermín en la primera mitad, y los goles de Olmo y Lewandowski en la segunda descongelaron a tiempo al Barcelona en el Eden Arena, donde logró una victoria ante el Slavia de Praga (2-4) que le permite depender de sí mismo, en la última jornada, para clasificarse directamente para los octavos de final de la Liga de Campeones. Los locales encontrarían el camino del gol, en una jugada extraña, cuando el duelo apenas cumplía sus diez primeros minutos. Holes prolongaba un saque de esquina y Kusej se trastabillaba con De Jong para enviar el balón al fondo de la red.

Con Moses tapando a Pedri en la creación, y sin el concurso de Lamine Yamal al Barça le costó casi media hora controlar el choque y empezar a vivir en campo contrario. Y Eric García, con un disparo desde la frontal, ponía a prueba por primera vez a Stänek, antes de que los visitantes dieran la vuelta al marcador. Lo hizo Fermín por partida doble en la recta final del primer tiempo. En el primero tanto, aprovechó una combinación de primeras entre Eric, Raphinha y De Jong, para ganar la espalda a la zaga visitante y sorprender a Stänek con un disparo al palo corto. Y en el segundo, ejecutó un tiro colocado desde la frontal que hacía imposible la estirada del portero del Slavia. Pero cuando parecía que el encuentro llegaba al descanso con el 1-2, el conjunto checo volvía a empatar en otro saque de esquina. Esta vez, era Chaloupek quien prolongaba el balón, que sorprendía a Joan García tras rebotar en el hombro del Lewandowski. Salió mucho mejor el Barça en la segunda mitad. Tras la lesión de Pedri, nada más ingresar en el campo, Olmo hacía el 3-2. Y en el 70, Lewandowski el cuarto tras domar un centro de Rashford.