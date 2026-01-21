El Atlético de Madrid no pasa del empate frente al Galatasaray (1-1)

Publicado por Iñaki Dufour Estambul Creado: Actualizado:

GALATASARAY 1

Ugurcan Cakir; Sallai, Davinson Sánchez, Abdulkerim Bardacki, Eren Elmali; Torreira (Gundogan, min 88), Lemina; Sané, Yunus Akgun (Gabriel Sara, min 65) y Baris Alper Yilmaz (Jakobs, min 80); Osimhen.

ATLÉTICO DE MADRID 1

Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Barrios (Le Normand, min 55), Koke (Johnny Cardoso, min 55), Almada (Baena, min 46); Julián Alvarez y Sorloth.

Goles: 0-1, min 4: Giuliano; 1-1, min 20: Llorente, en propia puerta. Árbitro: Istvan Kovacs (Rumanía). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Osimhen, Sallai y Lemina y a los visitantes Pubill, Almada, Barrios y Giuliano. Incidencias: Ali Sami Yen de Estambul con 54.000 espectadores.

Aunque Simeone aseguró que el único camino hacia el top 8 de la Liga de Campeones eran dos victorias, el Atlético de Madrid se quedó en un empate (1-1) contra el Galatasaray, con los ocho primeros puestos aún en disputa, pero en el aire, tras un punto cuyo valor lo determinará el desenlace de la última jornada.

Ya clasificado antes del inicio del encuentro, es la única cuestión pendiente en esta fase de la Liga de Campeones para el conjunto rojiblanco, que insistió hasta el final, sobre todo al final, en una ofensiva que no le alcanzó para ganar un partido de vaivenes, con mejores momentos suyos que del rival, con la primera ventaja del Atlético nivelada por un gol en propia puerta de Marcos Llorente, con los dos tantos en apenas 20 minutos, y con el riesgo de perder en los últimos instantes, cuando Oblak y Llorente evitaron el 2-1.

En un estadio tan volcánico y abarrotado, cuyo ruidoso ambiente es parte inherente del Ali Sami Yen, y contra un adversario tan animoso, intenso, con tanto en juego (aún debía ganar para acercarse a la clasificación, mientras que el Atlético ya inició el duelo con una plaza garantizada entre los 24 primeros), no hay mejor manera de empezar con un golpe rápido y certero. Eso fue el gol del Atlético. En tres minutos y 41 segundos. En una acción que había perdido apariencia bajo la protección de espaldas de Sorloth, todo se desencadenó al primer toque después, desde la llegada y la conexión de Thiago Almada (titular por segundo partido seguido, con Álex Baena como reserva).