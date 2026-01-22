La tertulia ‘El VARDiario de León’ se traslada esta próxima semana al martes 27 de enero, debido a que la disputa del encuentro correspondiente a la vigesimotercera jornada de Liga de Segunda División entre la AD Ceuta y la Cultural Leonesa se jugará este lunes a las 20.30 horas en el estadio Alfonso Murube de Ceuta.

Es un partido importante para que el equipo leonés sume la primera victoria de este año 2026 en el campeonato de Liga y pueda alejarse de la zona de descenso.

El análisis de la jornada deportiva de los tertulianos Óscar Díez, Raúl Castro, José Antonio Pérez y Juan Simón, moderados por Ángel Fraguas, pasa esta próxima semana al martes 27 de enero, a partir de las 11.00 horas en la emisión en directo por la página web de Diario de León.