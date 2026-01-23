La Cultural Leonesa y Mboula separan sus caminos

La Cultural y Deportiva Leonesa ha llegado a un acuerdo con el Henan FC (Superliga China) para el traspaso de Jordi Mboula.

El jugador aparecía en las apuestas como uno de los que apuntaban a cambiar de aires en el mercadi de invierno. Contaba con varias opciones de salir dee la entidad leonesa y al final ha sido un traspaso el que ha acabado con su etapa en el club.

la Cultural, a través de un escueto comunicado, agradece al jugador su dedicación, profesionalidad y entrega durante su etapa en León y le desea los mayores éxitos personales y profesionales en el futuro.