Cuco Ziganda: Fuera de casa nuestros números son bastante buenos"

El técnico de la Cultural, José Ángel 'Cuco' Ziganda, resumió en un juego de palabras la situación numérica de su equipo en cuanto a la puntuación lograda a domicilio y la obtenida como local en el Reino de León. "Los números de casa deberían ser los de fuera y los de fuera, los de casa", explicó en sala de prensa tras reconocer que su equipo debe darle «una vuelta", dijo, respecto al balance en lo que va de temporada antes de la visita, este lunes, a un Ceuta que ganó en León en la primera vuelta.

"Prefiero ver la botella medio llena porque fuera de casa es el mismo equipo, la misma actitud y los números son bastante buenos": cinco victorias y un empate, analizó. "Por el contrario, con los de casa estaríamos como la temporada pasada el Tenerife o Ferrol, mientras que mantenemos unas expectativas e ilusiones para cumplir el objetivo de la permanencia".

Ziganda valoró la posibilidad de poder entrenar una semana completa ya que el partido en Ceuta cerrará el lunes la jornada en Segunda, "lo que pemite entrenar y volver a coger los hábitos y automatismos para recordar el modelo de juego que tenía el equipo".

Pese a encadenar cinco jornadas sin conocer la victoria, el entrenador ve en buen momento de juego a su equipo pese a la derrota ante el Real Sporting, "porque hizo un buen partido en actitud, llegadas, desarrollando el plan de partido", pero, en su opinión, el equipo no supo "manejar las áreas", por lo que pidió "ser más sólidos, porque la eficacia defensiva no fue buena".

Sobre el conjunto ceutí que venció 0-1 en el Reino de León en la primera vuelta, Ziganda destacó su regularidad como local pese al último tropiezo ante el Real Valladolid "porque en casa se sienten seguros, con confianza y con la idea del entrenador del año pasado que tiene muy cogida a una plantilla que juega muy suelto, dinámico y expuesto", concluyó.