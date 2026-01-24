León Golf inicia un nuevo capítulo con el cambio de propiedad

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

León Golf inicia una nueva etapa con el cambio de propiedad. Referente a nivel nacional desde hace muchos años con unas instalaciones de primer nivel en las que se han disputado torneos relevantes y con una amplia masa social, León Golf a través las responsables de su gerencia Laura Olaiz e Inma Villa anunciaba en una carta a los socios esta nuev etapa.

En su escrito apuntan que "nos dirigimos a ustedes con un mensaje que nace desde la responsabilidad, pero también desde la emoción y la gratitud, queremos comunicarles que se ha concretado la venta de León Golf a un nuevo grupo propietario".

Y apuntan: " "Todo este proceso no ha sido sencillo, León Golf no es solo una empresa, es un espacio que hemos construido juntos a lo largo de estos años, lleno de historias, encuentros, torneos, madrugones y tardes inolvidables compartidas en el green. Cada uno de esos momentos refleja el compromiso, la pasión y el esfuerzo colectivo de quienes han formado parte de este proyecto".

En su carta a los socios que se han convertido a lo largo de estos años en su más importante valor y a la vez pulmón, Laura e Inma apuntan que "tenemos la convicción de que esta nueva etapa permitirá continuar con el crecimiento y la proyección futura del campo. El nuevo propietario comparte nuestra visión y nuestros valores, y ha expresado su firme compromiso con el cuidado del campo, el respeto por su identidad, su equipo humano y la atención a la comunidad de socios que le da vida".

Añaden también Laura e Inma su agradecimiento a "la confianza que han depositado en nuestra la gestión, el apoyo constante y el compromiso que cada uno de ustedes ha demostrado a lo largo de este tiempo. Ha sido un privilegio liderar este proyecto y acompañarlos en el desarrollo de un lugar que es mucho más que un espacio deportivo. Para nosotras ha sido un honor liderar este proyecto, gracias por haber formado parte de esta historia y por todo lo que hemos construido juntos".