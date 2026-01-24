Diario de León

Fútbol | Tercera Federación

Aplazado por el temporal el partido del Atlético Mansillés en Salamanca

Tampoco se jugarán esta jornada el Mojados-Atlético Bembibre y el Diocesanos-Tordesillas

El Atlético Mansillés, en el encuentro de la pasada jonada ante el Guijuelo, no podrá jugar en esta en Salamanca debido al temporal.

El Atlético Mansillés, en el encuentro de la pasada jonada ante el Guijuelo, no podrá jugar en esta en Salamanca debido al temporal.VIRGINIA MORÁN

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

La jornada en el grupo octavo de la Tercera Federación finalizará incompleta. La causa, los aplazamientos de encuentros a causa del temporal que por la situación de los terrenos de juego o los desplazamientos han llevado que hasta seis equipos no puedan jugar este fin de semana.

Al aplazamiento del Mojados-Atlético Bembibre anunciado ayer por el club berciano se unen otros dos, y uno de ello con un implicado leonés, el Atlético Mansillés, que debía jugar esta tarde en el feudo del Unionistas B en Salamanca.

Tampoco se disputará y tendrá que buscar otra fecha el Diocesanos-Atlético Tordesllas.

En la Provincial leonesa esta jornada ha sido suspendida.

tracking