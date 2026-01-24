Fútbol | Tercera Federación
Aplazado por el temporal el partido del Atlético Mansillés en Salamanca
Tampoco se jugarán esta jornada el Mojados-Atlético Bembibre y el Diocesanos-Tordesillas
La jornada en el grupo octavo de la Tercera Federación finalizará incompleta. La causa, los aplazamientos de encuentros a causa del temporal que por la situación de los terrenos de juego o los desplazamientos han llevado que hasta seis equipos no puedan jugar este fin de semana.
Al aplazamiento del Mojados-Atlético Bembibre anunciado ayer por el club berciano se unen otros dos, y uno de ello con un implicado leonés, el Atlético Mansillés, que debía jugar esta tarde en el feudo del Unionistas B en Salamanca.
Tampoco se disputará y tendrá que buscar otra fecha el Diocesanos-Atlético Tordesllas.
En la Provincial leonesa esta jornada ha sido suspendida.