España sufre otro varapalo (31-36)

Publicado por Javier Villanueva Herning Creado: Actualizado:

ESPAÑA 31

Sergey Hernández; Odriozola (2), Garciandia (4), Serdio (1), Serradilla (-), Gurri (1) y Dani Fernández (-). Siete inicial. También jugaron Biosca (ps), Casado (1), Tarrafeta (1), Alex Dujshebaev (5), Fis (9, 3p), Dani Dujshebaev (2), Aleix Gómez (3), Víctor Romero (1) y Barrufet (1)s

DINAMARCA 36

Nielsen; Hansen (4), Gidsel (5), Lauge (1), Pytlick (6), Magnus Landin (1) y Saugstrup (-). Siete inicial. También jugaron Kevin Moller (ps), Kirkelokke (6), Jakobsen (8, 5p ), Mensah (-), Andersson (-), Bergholt (2), Hald (1), Hoxer (2) y Lasse Moller (-).

Marcadores parciales: 1-3, 4-7, 7-9, 9-12, 11-15 y 14-16 (descanso), 17-18, 17-21, 20-27, 24-31, 28-34 y 31-36 (final). Árbitros: Boricic y Markovic (SRB). Excluyeron por dos minutos a Serradilla (2), Víctor Romero (2), Barrufet y Gurri por España; y a Lauge y Bergholt (2) por Dinamarca.

España se despidió de cualquier posibilidad de acceder a las semifinales del Europeo tras caer por un claro 31-36 ante Dinamarca, en un encuentro en el que los Hispanos se estrellaron con un inspirado Emil Nielsen bajo los palos.

El guardameta danés demostró el porqué de su condición de mejor portero del mundo, en un arranque de la segunda mitad en el que Nielsen, que cerró el choque con trece intervenciones, llevó al conjunto español de soñar con la sorpresa (17-17) a cerrar la contienda con una clara derrota.

Pese a que el equipo español era consciente de que necesita dotar de la mayor fluidez posible la circulación del balón para no verse obligado a concluir sus ataques con lanzamientos lejanos, los seis primeros ataques de los Hispanos se cerraron con un disparo a distancia. Mal asunto cuando enfrente se encuentra un portero de la talla de Emil Nielsen. Una estadística que condenó a los de Jordi Ribera a verse en poco más de cinco minutos con una desventaja de tres tantos en el marcador (1-4) que ponía todavía más complicadas las cosas de lo que ya se intuían antes de arrancar la contienda.

Pero los problemas de España no solo se limitaban al ataque, sino que también se extendieron a la defensa. Una faceta en la que España nunca encontró la fórmula. Circunstancia que no desaprovechó el lateral Simon Pytlick, autor de cinco tantos en la primera mitad, para superar cómo y cuándo quiso el entramado defensivo del conjunto español.

Pero cuando peor pintaba para los Hispanos, que parecían abocados a una clara derrota, llegaron los mejores minutos de la selección que logró dotar, por fin, de algo de continuidad a su juego ofensivo.

Eso sí, bastó que el conjunto español volviera a perder mínimamente la paciencia en ataque para que volvieran a aparecer las paradas de Nielsen. Sin embargo, cuando de nuevo todo parecía peor para el equipo español, surgió el carácter irreductible de los Hispanos, aferrados al desparpajo de Marcos Fis. Con el joven lateral español, que cerró el choque con nueve dianas, acaparando los focos los de Jordi Ribera lograron lo que parecía una quimera mediada la primera parte, igualar la contienda (17-17).

Un mero espejismo, ya que España, como ya le ocurrió ante Noruega, volvió a caer en la precipitación en el peor momento posible, lo que permitió volver a irrumpir con fuerza en el partido al guardameta danés. Con el portero nórdico en plan infranqueable el equipo español se descosió por completo, incapaz no solo de anotar, sino tampoco de impedir los veloces contraataque del equipo danés

Los Hispanos afrontarán las dos últimas jornadas ante Francia y Portugal ya sin nada en juego que dirimir en el torneo