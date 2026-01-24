El Atlético Astorga encalla con el Salamanca CF (1-2)

ATLÉTICO ASTORGA 1

Martín; Dani Ceínos (Ribeiro, min 69), Manso (Ayoub, min 52), Sellés, Jesu, Albertín, Sekou, Aleixo Cabral (Cervero, min 59), Nistal (Sergio Fernández, min 69), Ribeiro y Mario Sánchez.

SALAMANCA CF 2

Leo Mendes; Suly, Iván Casado, Murúa (Álex González, min 65), Lara, Dani Hernández (Mancebo, min 83), Cristeto, Pulpón (Parra, min 65), Morotías, Aimar (Nóbrega, min 83) y Javi Delgado (Servetti, min 72).

Goles: 0-1, min 22: Gassama; 0-2, min 32: Javi Delgado; 1-2, min 90: Albertín. Árbitro: Daniel Pastoriza Iglesias (Comité Gallego). Amarilla a Ceínos, Nistal, David Álvarez, Ribeiro y Jesus por los locales y a Casado y Álex por los visitantes. Roja a Sellés (min. 83). Incidencias: Estadio La Eragudina. Se guardó un minuto de silencio por las víctimas del accidente de ferrocarril de Adamuz.

No estuvo fino el Atlético Astorga y lo pagó con derrota frente al Salamanca CF UDS (1-2). El rival no hizo excesivos méritos para decantar el resultado a su favor aunque sí estuvo acertado a la hora de ver puerta y aprovechar los errores de la zaga local para llevarse un premio que refuerza sus aspiraciones de play off y deja a los maragatos al borde del precipicio tras sumar tres jornadas en negativo.

No se le presentaba como un examen fácil a los de José Luis Lago la visita del equipo charro. En la primera vuelta los maragatos perdieron por 2-0 aunque tutearon en todo momento a su rival. En esta ocasión los astorganos buscaban un guion más solvente. La importancia de los puntos, fuera quien fuera el rival, era un condicionante con el que querían jugar a su favor.

Los primeros minutos no iban a destapar ninguna intención con dos equipos preocupados más por defender y evitar errores que pudieran costar caro. Con esas las llegadas al área no eran previsibles. Aunque menos para un Salamanca CF que con jugadores rápidos y la presión adelantada lograba mayor presencia. Fruto de esa situación llegaba una jugada que finalizaba en córner. Bien botado por los visitantes y mejor concretado por Gassama que a los 22 minutos y superando a los defensores locales lograba de cabeza desnivelar el empate inicial.

Por si eso fuera poco apenas diez minutos más tarde en una indecisión de la zaga astorgana Javi Delgado lograba superar a su marcador para presentarse ante Martín y batirle por bajo. Era el 0-2 para un Salamanca CF que estaba sacando petróleo a los errores del Atlético Astorga y que incluso pudo irse al descanso con un tercer gol en su zurrón si Martín no hubiera estado acertado a desbaratar en una contra de los charros.

Tras el paso por vestuarios el Atlético Astorga mejoró algo sus prestaciones. Más incisivo buscó encontrar el camino correcto hacia la portería de un rival que jugaba con el marcador a su favor y que bajó algo sus revoluciones.

Esperaba atrás buscando algún despiste de los verdes para matar aún má el pulso.

Los locales eran un querer y no poder. Mejores en el centro del campo les faltaba pólvora a la hora de ver portería. El rival, por su parte, estaba satisfecho con el botín conseguido y no quería arriesgar.

Fueron pasando los minutos y las prisas marcaban el paso de los de José Luis Lago. Incluso a los 83 minutos iban a quedarse con uno menos por la expulsión de Sellés. Aun así, si algo no se le puede reprochar a este equipo es fe. Y ahí siguieron buscando un premio que iba a llegar a medias con el gol de Albertín en el minuto 90 que ponía el 1-2. Pero la otra mitad de al menos ‘rascar’ un empate, se quedó sin completar. Una derrota que deja al Atlético Astorga a expensas de lo que hagan este domingo sus rivales directos en el límite de la zona de peligro.

IMAD CAUSA BAJA

Acabado el partido el Atlético anunciaba la rescisión de contrato de Imad El Mansouri por motivos personales. El mediocentro apenas había jugado 53 minutos en los seis partidos en los que había participado.