El momento de comenzar el despegue

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La SD Ponferradina tiene la opción de sumar por 1ª vez en la Liga 3 victorias consecutivas. El equipo berciano quiere seguir la línea de los últimos choques y sumar un triunfo que le permita tener algo más de tranquilidad, abrir un poco de hueco con la zona de descenso y con el rival de este domingo, el Deportivo Guadalajara, que es colista. El encuentro se disputa a las 12.00 horas en el Pedro Escartín de la ciudad alcarreña y se puede seguir en el minuto a minuto de Diario de León a través de su página web (www.diariodeleon.es), en Onda Bierzo, a través de la radio, y en los canales de televisión LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media, Zapi.

La Deportiva afronta el duelo con las ausencias de los sancionados Andújar (ya ausente la semana pasada), Undabarrena y Frimpong. Moltenis en el centro de la zaga y Erik Morán o Eneko Aguilar podrían ser sus sustitutos. En cuanto al resto, Nafti podría repetir los protagonistas iniciales del choque ante el Racing. Entra en su 1ª convocatoria el recién llegado Carlos Calderón, que podría debutar como blanquiazul a lo largo del choque. Por su parte, Petkovic tendrá que esperar al no tener aún ficha por estar ocupadas todas las de futbolistas superiores a 23 años, a la espera de una salida más. Además, Esquerdo ha vuelto a una convocatoria después de tres meses y medio desde su última comparecencia y podría tener minutos el que se espera que sea ‘el mejor refuerzo del mercado invernal’.

RIVAL EN CAÍDA LIBRE

Dos datos estadísticos dan idea de lo que ha pasado con el Deportivo Guadalajara para explicar su caída progresiva a lo largo de la Liga de un conjunto que la pasada campaña jugaba en 2ª Federación. Cuando ganó 1-3 en El Toralín en la jornada 4 sumó su 3ª victoria y se colocó 2º con 9 puntos. En las 16 jornadas siguientes ha logrado sólo una victoria y otros 9 puntos, lo que le ha llevado a ser colista con 18 puntos, 5 menos que la escuadra berciana. Por tanto, si para la Deportiva el choque es muy importante, para el cuadro alcarreño lo es más, pues un rival directo se le podría ir con 8 puntos de ventaja.

El de este domingo será el primer partido en el banquillo del Pedro Escartín del técnico Juanvi Peinado, que sustituye a Pere Martí y que debutó con derrota 2-1 en Brakaldo la semana pasada. Javi Muñoz, uno de los tres fichajes realizados en este mes, podría ser la principal novedad en la mediapunta, mientras que Gallardo podría pasar del centro de la defensa al lateral derecho y entrar de central el ex blanquiazul Jorge Casado.

PRECEDENTES

La Deportiva ha visitado 3 veces el Pedro Escartín y no ha ganado en ninguna. En la temporada 2007-2008 (2ª División B) igualó sin goles con Amaral, sobreviviendo a la expulsión de Dani Borreguero y el agobio de su rival. En la 2012-2013 (2ª División) el equipo de Claudio caía 2-0. Uno de los tantos lo marcó Álvaro Antón, que tiempo después sería blanquiazul. El último duelo fue en la 2022-2023 en Copa del Rey, cuando el equipo de José Gomes militaba en 2ª Divisón y su rival lo hacía en 1ª Federación. 2-1 venció el cuadro local en un choque en el que se le anuló un gol a la Deportiva unos segundos después de haberlo marcado por un supuesto fuera de juego previo, como si hubiera VAR para comprobarlo.