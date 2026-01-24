El Ademar León impone su ley para optar a otra Copa Castilla y León (38-30)

El Abanca Ademar se mostró mucho más solvente que el BM Nava, tanto a la hora de atacar como en defensa. Y el resultado no pudo ser otro que la victoria.ÁNGELOPEZ

El Abanca Ademar ejerció de favorito. Y cumplió con el guion en su semifinal de la Copa Castilla y León. Lo hizo sin pasar excesivos apuros para imponerse a un voluntarioso BM Nava por 38-30 que si bien aguantó el primer cuarto de hora a los de Dani Gordo conforme la defensa de los leoneses y el paso de los minutos fueron haciendo mella acabó por claudicar ante un rival superior.

Ausente en la pasada edición del torneo por sus compromisos en la Liga Europea que le impidieron defender la corona ganada una edición antes en 2024 (hasta el pasado año todos los trofeos llevan el nombre del ademar), el plantel leonés se presentaba en el Pabellón Felipe Miñambres de Astorga, un escenario habitual que considera como su segunda casa, dispuesto a hacer valer su potencial. En juego el billete a la final del trofeo y de paso también calibrar la puesta a punto en su ‘segunda’ pretemporada debido al parón en la Liga debido a la disputa del europeo de selecciones nacionales. A la vuelta de la esquina, en dos semanas, todo volverá a transcurrir al máximo ritmo y el Abanca Ademar quiere estar preparado.

Y dicho y hecho. En un visto y no visto con Rodrigo Pérez como referente a la hora de acercarse a la portería rival, el Abanca Ademar se cobraba las primeras ventajas en el marcador. Apenas eran dos goles, pero el panorama ya empezaba a mostrar el camino que iba a seguir el pulso en la pista maragata. Brais en ataque y Patotski bajo palos lideraron la respuesta ‘navera’. Fueron 15 minutos en los que los leoneses, sin aplicar el máximo nivel a su juego, marcaban el paso.

Respondía como podía el Nava hasta que a partir del ecuador de esta primera parte los leoneses dieron una vuelta más de tuerca a su defensa haciendo colapsar al ataque rival. El 10-6 a favor de los de Dani Gordo obligaba a su homólogo en el Nava, Senovilla, a pedir tiempo muerto para intentar recomponer la situación.

No surtió demasiado efecto, ya que esa renta leonesa de cuatro goles pasaba a ser de seis con el 15-9 y se mantenía al llegar al descanso con el 20-14.

Tras el paso por vestuarios la decoración iba a variar poco. Si cabe con una mayor superioridad ademarista. Solvente en defensa y también eficaz a la hora de ver portería, el plantel leonés firmaba un parcial de 4-1 para elevar su margen de confianza en el electrónico del ‘Felipe Miñambres’ ma los nueve goles. Menos mal para los naveros que Patotski salvaba algo los muebles evitando que la sangría en contra de los segovianos fuera mucho mayor.

A golpe de ataque y con muchos argumentos en defensa, empezando por el portero ayer titular Álvaro Pérez y luego en los minutos que estuvo en pista por otro canterano con mucho futuro como Marcos, el Abanca Ademar se mostraba pletórico en la pista. Hasta el punto de llevar el pulso a un ya elocuente 30-20 que reducía el Nava con un 0-2 al 30-22 a falta de un cuarto de hora para que el partido bajara el telón en la capital maragata. A siete minutos para el final la ventaja de los leoneses volvía a situarse en la decena de goles con el 33-23. El encuentro estaba ya sentenciado para los ademaristas a pesar de que el BM Nava seguía intentando un imposible. Pero sin argumentos sólidos en ataque y tampoco muy solventes en defensa su empresa se presentaba ya como un imposible, una lucha contra un muro que era el Abanca Ademar que, con Rodrigo Benites, Wasiak y Edu Fernández como pilares en ataque (cada uno iba a anotar cinco goles), veía como esos intentos del rival por hacerle daño se convertían en simples cosquillas.

Dani Gordo incluso daba minutos a varios jóvenes canteranos. Los últimos minutos sirvieron precisamente al BM nava para maquillar algo el resultado aunque no lo suficiente para que mostrara la notable diferencia que existe entre un equipo, el leonés, y otro, el segoviano. Siempre a favor de los primeros que este domingo buscarán su séptimo título en una Copa Castilla y León que celebra en Astorga su octava edición. A las 12.00 Abanca Ademar y Villa de Aranda pujarán por el trofeo.