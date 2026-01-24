Mbappé noquea al Villarreal y convierte líder al Madrid (0-2)

Publicado por Pablo Verdú Villarreal Creado: Actualizado:

Dos goles del delantero francés Kylian Mbappé en la segunda parte, el último en el tiempo de descuento y de penalti, permitieron al Real Madrid ganar en su visita al Villarreal (0-2), consolidar la recuperación experimentada desde la llegada al banquillo de Álvaro Arbeloa y dormir líder.

Tras una primera parte dinámica y jugada de poder a poder. Ambos equipos aceleraron el juego en el tramo final de la primera parte, convirtiendo cada acción y cada recuperación de balón en una amenaza ofensiva, con el partido completamente abierto a sus espaldas. La igualdad en el marcador saltó por los aires a los dos minutos de la reanudación. Una acción personal de Vinicius provocó un mal despeje de Gueye que aprovechó Mbappé para batir desde cerca a Luiz Júnior.

Con ventaja en el marcador, el Real Madrid por fin se sintió cómodo en el partido de la mano de Vinicius, que fue ganando cada vez más protagonismo. Solo en los últimos minutos, el Villarreal logró empujar al Madrid contra su área, aunque toda la emoción se diluyó en el descuento, cuando Mbappé transformó un penalti cometido sobre él por Pedraza.