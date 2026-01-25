La Cultural Leonesa juega fuera del pozo

La Cultural Leonesa cierra este lunes en el estadio Alfonso Murube ante la AD Ceuta, a partir de las 20.30 horas, la vigesimotercera jornada de Liga de Segunda División fuera de las plazas de descenso, tras el empate entre el FC Andorra y SD Huesca (1-1). El equipo de José Ángel Ziganda marca precísamente la zona de permanencia con 25 puntos en su casillero particular, a pesar de encadenar cinco jornadas sin conocer la victoria con tan solo dos puntos sumados de quince posibles.

La cita puede tener un valor triple, ya no sólo por los puntos que sumar ante un posible rival por el objetivo de la permanencia y a los que se le restaría, sino también porque estará en juego el 'average' en caso de empate entre ambos, después de que el equipo ceutí venciera (0-1) en la primera vuelta en el Reino de León.

El técnico José Ángel Ziganda recupera a una pieza fundamental en su defensa, el central Matía Barzic. Una de las principales preocupaciones del técnico navarro es volver a recuperar la solidez defensiva después de la fragilidad mostrada en este apartado en la eliminatoria de Copa del Rey ante el Athletic Club (3-4) y en la pasada jornada en liga frente al Sporting (2-4), por lo que la pareja de centrales podría ser la conformada por Barzic y Tomés Ribeiro, aunque el leonés Rodri Suárez sigue teniendo opciones pese a su bajo rendimiento en los partidos citados.

José Juan Romero volverá a contar con la importante ausencia del centrocampista Rubén Díez, por una lesión en los isquiotibiales, uniéndose a la lista de ausentes el delantero Juanto Ortuño así como el delantero Manu Vallejo, pendiente de poder salir del club en este mercado de invierno.

El que sí entrará en la convocatoria será el último fichaje del equipo ceutí, el mediocentro Marino Illescas, que llegó este mismo jueves procedente del Mirandés, mientras que también se recupera el defensa Anuar, recuperado de unas molestias musculares que le impidieron poder jugar ante su ex equipo Real Valladolid.

Por otro lado, los delanteros Marcos Fernández y Konrad, que han estado aquejados de molestias estomacales en las últimas horas, también estarán en disposición de ser alineados.

Un partido clave entre dos ascendidos a la categoría de plata.